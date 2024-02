Internet des données mobiles : Suspension provisoire selon certaines plages horaires

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique informe « encore » le public qu'en raison de la diffusion sur les réseaux sociaux de plusieurs messages haineux et subversifs qui ont déjà provoqués des manifestations violentes avec des décès et des dégâts matériels importants, « l'internet des données mobiles est suspendu ce mardi 13 février 2024 selon certaines plages horaires ». Ces plages horaires cependant, ne sont pas précisées dans le communiqué signé ce mardi.







Le ministère invite les opérateurs de téléphonie à se conformer aux réquisitions notifiées.