Interdiction du port du voile dans les écoles : Le CUSEMS renforce le PM et salue son autorité

Les syndicats d’enseignants approuvent la sortie du Premier ministre qui a remis les bretelles aux écoles françaises établies au Sénégal qui ont interdit le port du voile dans leurs établissements.



Joint par téléphone, Ndongo Sarr, SG du Cusems estime qu’il était temps que l’autorité siffle la fin de la récréation pour rappeler l’impératif de respecter « notre modèle de laïcité qui n'a rien à voir avec celle étriquée en vigueur dans des pays occidentaux », dit-il.





« Nous saluons la clarté et la fermeté de la position du PM qui rappelle à l'ordre des acteurs délégataires de prérogatives de l'État d'ignorer ses règles et de vouloir nous en imposer d'autres contraires à notre modèle social », s’est réjoui le syndicaliste.





Sur un autre sujet, le syndicaliste salue ainsi la posture du PM qui a invité les élèves au sursaut national pour relever le défi de l’éducation afin d’avoir un modèle éducatif propre au Sénégal. « Il leur a demandé de persévérer dans les études pour conquérir les savoirs les plus pointus et revenir au bercail pour servir son pays... »





Ainsi, pour en arriver là, il a noté que, c’est « s'ancrer dans nos croyances et valeurs, respecter ses parents, le bien public. Il s'est donc, en notre sens agi d'inviter et les lauréats et les parents, bref tous les acteurs présents à un sursaut collectif, à une profonde introspection pour que naissent de nouveaux types de citoyens conscients des enjeux, de leur responsabilité et dévoués à leur nation », conclut le syndicaliste...