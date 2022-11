Interdiction du port d’uniformes et tenues militaires : Barthélémy Dias déchire le communiqué du ministre de l’intérieur et menace

En conférence de presse, ce 8 novembre, le maire de Dakar, Barthélémy Dias a déchiré le communiqué du ministre de l’intérieur Antoine Diome rappelant l’encadrement spécifique du port de l’uniforme et l’utilisation de matériels de protection individuelle réservés aux forces de défense et de sécurité. Selon le maire, la note publiée, le 3 novembre, par l’autorité est illégale.







«Le communiqué du ministre de l’intérieur c’est de la pourriture», a-t-il soutenu en attestant que le communiqué vise des personnalités politiques de l’opposition. Barthélémy entend ainsi prendre toutes les dispositions pour veiller à sa sécurité.



«L’intimidation va cesser et si je vous le dis croyez moi. Je ne me laisserai pas faire. Ma sécurité, je vais y veiller moi-même. Le ministre de l’intérieur se trompe lourdement», a menacé Barthélémy Dias.







Dans le même ordre d’idées, le maire de Dakar s’est insurgé de la démarche de l’Etat tendant à le contraindre dans sa mission en tant maire de la ville.



«Depuis mon arrivée, il y a 9 mois, le préfet de Dakar refuse d’approuver la décision attestant de la nomination de mon directeur de cabinet, du chef de cabinet et des membres de mon cabinet. En ce qui concerne la sécurité de la mairie, depuis mon arrivée, il n’y a aucun policier», a expliqué Barthélémy Dias qui dénonce plusieurs manquements qui, selon lui, incombe à l’Etat.







Barthélémy Dias a dans un autre registre fustigé l’arrestation jugée arbitraire du journaliste, Pape Alé Niang. «C’est une entrave à la liberté de presse et à la liberté d’expression. Depuis quelques jours, des révélations graves se suivent et accréditent incontestablement, la thèse du complot monté de toutes pièces pour la liquidation d’un adversaire politique avec la complicité de hautes autorités de la gendarmerie et de la justice», a soutenu Barthélémy Dias qui relève que le contexte politique actuel dénote d’une République en danger. Il a appelé les citoyens épris de justice à se tenir debout et à se mobiliser pour faire face à la dictature rampante.