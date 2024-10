Interdiction de sortie du territoire de certaines personnalités : Birahim Seck du Forum Civil fustige cette pratique.

Depuis quelques semaines, certains citoyens sont interdits de sortir du territoire et c'est au niveau de l'aéroport qu'ils apprennent cette décision. À l'occasion de l'atelier de renforcement de capacité des journalistes sur le Pool judiciaire financier tenu ce vendredi 04 octobre, le coordonnateur du Forum Civil Birahim Seck a abordé la question en donnant sa position.



Il estime qu’interdire à une personne d’aller et de venir nécessite un acte judiciaire ou un acte juridique. Selon lui, les personnes concernées disent qu’elles n’ont nullement reçu des actes leur signifiant qu’elles ne doivent pas quitter le territoire sénégalais.



À cet effet, il laisse entendre par là que le gouvernement doit faire très attention, car les personnes concernées ont saisi la CEDEAO et que cela ternit l'image de la République. Il précise alors qu'une réédition des comptes peut se faire de façon convenable en respectant les procédures. D'après lui, la réédition doit se faire avec rigueur tout en respectant les règles de la poursuite.



Ainsi, il invite l’État à reconsidérer sa position par rapport à ces interdictions de sortie. Et le cas de Madiambal ne nécessite pas une interdiction de sortie du territoire. « Il soutient n’avoir jamais eu de passeport diplomatique ». Et dans ce cas, le gouvernement n’a pas communiqué des indices pour dire que Madiambal dispose d’un passeport diplomatique. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait l’interdire de voyager. C’est un citoyen comme tous les citoyens", dit-il.



Il souligne qu'il soutient Madiambal Diagne dans cette épreuve jusqu'à ce que le gouvernement nous donne des preuves probantes et claires sur l'interdiction de sortie.



Aïda Ndiaye FALL