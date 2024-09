Interdiction de sortie d’anciens dignitaires du régime de Macky Sall : Le collectif des avocats républicains hausse le ton…

Le collectif des avocats républicains constate avec regret, « une régression des droits humains et de la liberté d’expression au Sénégal ». Me Amadou Sall et ses confrères républicains estiment que « les arrestations jugées arbitraires se multiplient ainsi que la violation des libertés individuelles et la libre expression garantie par la Constitution et les lois ». En sus, note le communiqué des avocats républicains, « des tentatives de bâillonnement de la presse privée, indépendante et libre, des reconductions de l’aéroport de citoyens sénégalais dont le seul tort est d’avoir appartenu au régime sortant ».







Ces interdictions systématiques de sortie du territoire constituent une mesure illégale, injuste et sont manifestement attentatoires à la liberté fondamentale d’aller et de venir, mère de toutes les libertés. « Une mesure d’une extrême gravité, ordonnée par le gouvernement et mise en exécution, sans discernement, par la police des frontières est une violation flagrante des droits de ces citoyens contre lesquels, à ce jour, aucune poursuite judiciaire n’a été engagée et par voie de conséquence ne font l’objet d’aucune mesure judiciaire d’interdiction de territoire », indique Me Amadou Sall dans le communiqué.







Par ailleurs, des actes « anti-démocratiques, despotiques et arbitraires sans fondement juridique » ajoutent les avocats républicains. Toutefois, ces derniers comptent, dans l’immédiat, « engager toutes les actions juridiques et judiciaires nécessaires pour mettre fin à ces pratiques qu’ils qualifient de totalitaires d’un autre âge, injustes et dangereuses et qui incarnent, malheureusement, le symbole d’un État de droit malmené et à l’agonie »