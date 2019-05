Intelligences Magazine annonce la parution prochaine d’un palmarès inédit des 50 jeunes qui font bouger le Sénégal

Le choix de ces jeunes, tous âgés de moins de 40 ans, essentiellement startupers, sportifs, stylistes, artistes, écrivains, hommes et femmes de média, s’est fait selon des critères qui seront dévoilés au public lors d’un point de presse.

Quatre distinctions d’honneur seront exclusivement remises à des figures charismatiques aux parcours inspirantes, qui ont récemment franchi le palier des 40 ans mais qui restent considérées comme des jeunes aînés pour cette génération. Il s'agit de Aliou Cissé, sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal de football (Inspiring Leader) ; Salam Fall, fondateur de Seneweb (Young Male Pioneer) ; Mame Khary Diene, Fondatrice et PDG des laboratoires Bio Essence (Young Female Pioneer) ; Thione Niang, Fondateur de Give 1 Project (Proud Ambassador).

Une cérémonie officielle regroupant les lauréats, en présence de hautes autorités de la République, de représentants emblématiques du secteur privé et des personnalités du monde des arts, des médias et de la société civile est également prévue dans les jours à venir.

Aliou Cissé, sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal de football (Inspiring Leader)

Après une absence de plus de seize ans, Aliou Cissé a offert au Sénégal une des plus belles victoires du sport en 2018: la qualification en coupe du monde et la presse internationale est tombée, lors de cette compétition, sous le charme de ce jeune entraîneur africain, plus jeune sélectionneur présent en Russie. Le New York Times a célébré le fighting spirit qu’il a su inculquer à ses joueurs en l'étiquetant "the only black coach of the World Cup" (le seul entraîneur noir de la Coupe du monde). L'ancien défenseur des Lions a donc été le grand artisan de la belle année des Lions couronnée par le titre de meilleure équipe africaine de l’année au classement FIFA. Nominé par la CAF parmi les trois meilleurs entraîneurs du continent, Aliou Cissé a été le premier à qualifier son équipe pour la Coupe d’Afrique des Nations et au moment où ces lignes sont écrites, le Sénégal reste la meilleure équipe d’Afrique. Son dynamisme a fini par convaincre les plus sceptiques qu’un entraîneur local peut bel et bien hisser au plus haut niveau une équipe africaine. Malgré les nombreuses attaques dont il a été victime, Aliou Cissé est plus que jamais déterminé à offrir la coupe à son pays. Pour toutes ces raisons et l'exemple de persévérance qu'il offre à la jeunesse, il lui sera remis le titre honorifique de "inspiring leader" (ndlr: leader qui inspire) à l'occasion de la cérémonie officielle des 50 jeunes leaders qui font bouger le Sénégal.

Abdou Salam Fall, PDG et fondateur de Seneweb (Young Male Pioneer)

Féru d’informatique, Salam Fall est incontestablement le pionnier de la presse en ligne avec la création en 1999 du site seneweb.com, devenu numéro 1 des portails d’information. Et pourtant les débuts n'étaient pas faciles. Tout est parti d'un simple constat : au moment de la révolution d'internet, le Sénégal était un des grands absents et ses citoyens de la diaspora manquaient de vecteurs d'informations. Lui même résidant à l'époque aux États Unis, il décide alors de s'outiller pour leur offrir un moyen de rester connectés à l'actualité du pays mais surtout, de se faire entendre en réagissant aux articles. Près de vingt ans plus tard, Seneweb poursuit son chemin. Fidèle à sa vision principale de renforcer la présence du Sénégal sur le Web, Salam a listé sur son site tous les liens d'accès vers les sites de ses concurrents et reprend leurs articles pour leur permettre de mieux se faire connaître. Un bel exemple de générosité pour la jeunesse qui démontre que la réussite est plus belle lorsqu'elle est collective. Pour toutes ces raisons et en récompense de sa philosophie de partage du succès, il lui sera décerné le titre honorifique de Young Male Pioneer à l’ occasion de la cérémonie des 50 jeunes qui font bouger le Sénégal.

Mame Khary Diene, Fondatrice et PDG des laboratoires Bioessence (Young Female Pioneer)

Le 26 mars dernier, Mame Khary Diène a intégré le prestigieux comité Bretton Woods. Un juste retour des choses pour cette jeune entrepreneure, PDG des laboratoires Bioessence, une marque de cosmétiques reconnue à travers le monde. Avant son intégration au Comité Bretton Woods, Mame Khary Diène avait reçu plusieurs distinctions. La Fondation Hillary Clinton l’avait désignée en 2013 « femme de l’année » à travers l'initiative African Women Entrepreneurship Program (AWEP). Elle a également reçu en 2010 le prix « African Women Led Business Award. Elle qui fut, également, lauréate du Cartier Women’s Initiative Award for Africa qui récompense 5 femmes, soit une par continent pour leur esprit d’initiative, de créativité et l’impact de leur activité, recevra la distinction honorifique "young female Pioneer". Mame Khary est l'une des premières à s'intéresser à l'exploitation cosmétique des produits naturels, en particulier le beurre de karité. Elle a commencé très jeune et c'est son courage et sa persévérance qui seront récompensés à travers la distinction "young female pioneer" (jeune femme pionnière).

Thione Niang, initiateur de Give 1 Project (Proud Ambassador)

"L'éternel optimiste", en référence à son ouvrage, Thione Niang, est arrivé aux États Unis dans les années 90 avec peu de moyens. Il s'est battu sans relâche jusqu'à devenir président du Comité des affaires internationales pour les Jeunes Démocrates d’Amérique. L'initiateur du projet " Give 1 Project" ne cesse d’inviter les jeunes africains et notamment sénégalais à défendre partout les couleurs de l'Afrique. En effet GIVE1 PROJECT qu’il a lancé en 2009 est une organisation mondiale à but non lucratif, dédiée à l’engagement et à l’autonomisation des jeunes leaders pour la poursuite du progrès social, économique et politique dans leurs communautés. Aujourd’hui, parmi les défis à relever dans le continent, pour Thione Niang, figure en bonne place le triptyque : éducation, agriculture bio et énergie. Avec Akon et Samba Bathily, il a lancé Solektra International, la principale société d’énergie solaire en Afrique. Pour l'exemple de persévérance qu'il donne à la jeunesse, comme quoi il faut oser rêver grand, et son dynamisme à travers le monde avec des conférences dans les plus grandes universités, Thione Niang recevra la distinction honorifique "Proud Ambassador" à l'occasion de la cérémonie.

Rappelons qu'Intelligences avait déjà organisé la cérémonie de consécration des 50 femmes sénégalaises leaders d'exception sous la présidence effective des Présidents Abdoulaye Wade et Alpha Condé.