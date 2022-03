Institut National de Pédologie : les travailleurs dénoncent la situation catastrophique qui y sévit.

Le personnel de l’INP (Institut national de pédologie) du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural, dans son rôle de défense de son outil et intérêt de travail, a dénoncé la situation plus que préoccupante de leur institut.



En effet, depuis plus de 10 ans, la situation devient de plus en plus inquiétante malgré les orientations du président de la République, qui avait demandé que les moyens de l'INP soient renforcés, afin que cette structure puisse pleinement jouer sa mission.



Face à cette incertitude, les employés de l’INP interpellent le président de la République pour qu'il redonne vie à leur institut, mais aussi améliore leurs conditions de travail. Ils étaient en conférence de presse ce samedi 12 mars au siège de la Cnts Keur Madia...