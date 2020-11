Installation du nouveau bureau du CNG : Bira entre officiellement en « Sène ».

Désigné nouveau président du comité national de gestion de la lutte (Cng), le jeudi 05 novembre dernier, Ibrahima Sène plus connu sous le surnom de Bira, a été installé ce lundi. C'est à Pikine, dans la salle de conférence de l'arène nationale de lutte, que la nouvelle équipe dirigeante a officiellement pris fonction à l'issue d'une cérémonie rythmée par des sonorités traditionnelles apparentées à la lutte. Et, sous la présence effective des différentes composantes du monde de la lutte et du mouvement sportif Sénégalais.



À l'occasion, le ministre des sports de leur signifier qu'il attend de cette nouvelle équipe, qu'elle relève le challenge. Mais surtout que Bira Sène et ses collaborateurs fassent en sorte de réunir toute la famille de la lutte, de contribuer à l'apaisement du secteur. En outre, Matar Bâ de mettre l'accent sur la nécessité de vulgariser la lutte simple et celle olympique dans l'optique de JOJ Dakar2026 entre autres missions et perspectives...