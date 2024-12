Installation de la 15e législature - le mouvement MASLA de Massamba Diop se réjouit : "Le Sénégal va vivre une nouvelle ère"

À la suite de l'installation de la 15e législature, le président du mouvement MASLA, Massamba Diop, s'est exprimé sur le choix porté sur le nouveau président de l'hémicycle et la confiance renouvelée à l'endroit de la jeunesse. "Avec l’installation de la 15ème législature, le Sénégal va souffler une nouvelle ère. Son excellence Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE et son premier ministre Ousmane SONKO( tête de liste de la coalition gagnante, PASTEF), ont porté leur choix sur l’ex ministre des infrastructures, Monsieur El Malick NDIAYE âgé seulement de 41 ans. Le Mouvement MASLA du Président Massamba DIOP se réjouit de la confiance renouvelée à l'égard de la jeunesse et souhaite une très belle réussite aux députés de cette 15ème législature, particulièrement à ceux du département de Thiès avec qui, j'ai battu campagne".

M. Diop renchérit : "Convaincu que cet exercice parlementaire (2024-2029) portera les attentes les plus pressantes du peuple qui a été trahi par l'ancien régime, le mouvement MASLA réitère son engagement et son soutien au gouvernement et à la coalition PASTEF".

Avant de conclure en ces termes : " Dans ce même sillage, le Président Massamba DIOP et son mouvement félicitent Amadou Bâ, tête liste départementale de la coalition Pastef-Thiès, élu 5ème vice-président de l’assemblée nationale. Nos remerciements et félicitations distingués à l’endroit du ministre Birame Soulèye Diop pour le leadership exemplaire dont il a fait montre jusqu’à cette belle victoire qui a valu à Thiès une représentativité digne et significative au niveau de l’hémicycle".