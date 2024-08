Insolite en Pologne : Dans la piscine, l’immigré clandestin Sénégalais se soulageait devant le public

Décidément , certains compatriotes ne cessent de ternir l'image du pays de la Teranga. Un migrant clandestin sénégalais n'a rien trouvé de mieux a faire que de déféquer en public dans une zone de baignade populaire. Et comme si cela ne suffisait pas, l'homme a résisté à son arrestation, refusant de coopérer ou de signer le procès-verbal de son audition. En effet, c’est un Sénégalais qui a été expulsé de Pologne à la suite d'un incident choquant survenu dans la vallée des trois étangs la Katowicé, où il a été filmé en train d'entrer dans l'eau et de se soulager devant des spectateurs, suscilant un tollé général, lit-on dans les colonnes du quotidien Les Échos de ce samedi. Après les faits, les autorités polonaises ont confirmé qu'il ne s'agissait pas de la première rencontre entre le jeune Sénégalais et les agents d'immigration polonais.







Une vidéo apparue en ligne, il y a plusieurs semaines, montrait un homme nu entrant dans la piscine, s'accroupissant dans l'eau et se soulageant apparemment à la vue des autres baigneurs, «Il s'est probablement soulagé devant des personnes se relaxant au bord de l'eau», a confirmé le lieutenant-sergent Szymon Moscicki, porte-parole de la branche des gardes frontières de Silésie.





Un récidiviste…





L'incident a eu lieu fin juillet, mais il est apparu depuis; que le Sénégalais avait déjà été appréhendé pour séjour illégal en Pologne l'année dernière. Il avait été initialement; arrêté pour trafic illégal. Lors de cette arrestation, il a résisté, ce qui a conduit les policiers à recourir directement à la force. En novembre 2023, le chef du poste de garde-frontères de Sosnowiec avait ordonné à l'homme de quitter la Pologne et lui avait interdit de rentrer dans la zone Schengen pendant trois ans.







Cependant, le migrant n'a pas quitté volontairement le pays, pour être à nouveau appréhendé après le récent incident de Katowice. Mardi 21 août, le migrant illégal a éte escorté jusqu'à l'aéroport Okecie de Varsovie, d'où il a été ramené au Sénégal par avion.



Dans le pays, les médias conservateurs se demandent désormais pourquoi l'homme; n'avait pas été expulsé de force en novembre 2023 quand il avait été arrêté pour séjourner illégalement à Pologne, À l'époque, les autorités compétentes de ce pays d'Europe centrale lui avaient, dit-on, donné l'ordre de quitter la Pologne. Il avait ensuite été libéré. Mais il avait décidé de ne pas s'exécuter.