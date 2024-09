Insécurité à Dakar: En plein jour, bande d’agresseurs sème la terreur aux Hlm…

Les agressions, vol à l’arraché et même les meurtres sont de plus en plus fréquents notamment dans la capitale sénégalaise. Dans une vidéo devenue virale, une bande d’agresseurs se fait plaisir en agressants les individus en plein jour. Une situation qui montre encore l’ampleur de l’insécurité notamment à Dakar. Selon nos informations , l’agression s’est produite ce vendredi à la sortie de la corniche aux HLM 6.