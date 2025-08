Inondations en Guinée: un nouveau bilan fait état de 15 morts à Conakry

Quinze personnes sont mortes dans la nuit de mercredi à jeudi et trois autres sont portées disparues après de fortes précipitations dans la capitale guinéenne, Conakry, selon un nouveau bilan publié vendredi par une agence gouvernementale qui a également déploré "d'importants dégâts matériels".



"A la suite des fortes précipitations survenues dans la nuit du 31 juillet, la ville de Conakry a connu de graves inondations ayant entrainé des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels", a indiqué l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (ANGUCH) dans un communiqué.



"Le dernier bilan provisoire établit fait état de 15 personnes décédées et 3 portées disparues", précise l'agence.



Un précédent bilan communiqué par le gouvernement jeudi avait fait état de "plus de sept morts".



"Les intempéries ont provoqué des crues soudaines, des effondrements de maisons, des glissements de terrain, ainsi que l'envahissement de plusieurs quartier par les eaux", a souligné l'ANGUCH, indiquant que plusieurs familles ont été "surprises durant leur sommeil par les eaux".



Une quantité de 70,8 mm d'eau est tombée dans la nuit de mercredi à jeudi dans la capitale guinéenne, selon les services météorologiques.



Les 15 nouveaux décès portent à au moins 30 le nombre de personnes mortes dans des inondations depuis le début de la saison des pluies, fin juin, à Conakry et ses environs, selon un décompte de l'AFP basé sur les chiffres officiels.



La Guinée possède dans son sous-sol d'abondantes ressources naturelles comme la bauxite, le fer, l'or et le diamant. Mais malgré ses richesses naturelles, elle reste l'un des pays les plus pauvres au monde.