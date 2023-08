Inondations à Kaolack commune: Les populations de Médina Mbaba brûlent des pneus et exigent...

À Médina Mbaba, Kanda et autres, les habitations sont envahies par les eaux de pluie.



Le phénomène des inondations s'installe de jour en jour dans ces quartiers, en proie à la saleté et aux mauvaises odeurs.



Très remontés, les habitants ont décidé de monter au créneau en brûlant des pneus afin d'interpeller la municipalité de Kaolack et l'État central.



Ces derniers déplorent ainsi un manque de considération à leur égard...