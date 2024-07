Inédit à Dialambéré (Kolda) : Les populations démentent les détracteurs du maire Mamadou Salif Sow...

C'est un fait inédit qui vient de se passer dans la commune de Dialambéré dans le département de Kolda. En effet, les populations réunies autour de Monsieur Sika Baldé, ont démenti les détracteurs du maire Mamadou Salif Sow. Ainsi, les détracteurs accusent le maire de gestion nébuleuse sans fondements. C'est ce qui a fait sortir les populations de leurs gonds pour défendre leur maire en listant ses réalisations faites en deux ans sur les plans de la santé, de l'éducation, de la bonne gouvernance, de l'électrification rurale, entre autres.

Dans la foulée, ces populations demandent avec détermination à l'équipe municipale sortante, les deux véhicules de fonction de la commune pour les remettre en service. Et c'est une demande "sociale" des populations qui comptent saisir qui de droit pour reprendre leurs véhicules.

C'est fort de tous ces constats que les populations, pour une première fois au Fouladou, se sont dressées contre des adversaires politiques malintentionnés en lavant leur édile à grande eau. En ce sens, Sika Baldé et ses amis estiment qu'ils vont déconstruire toutes ces insanités portées sur leur édile. D'ailleurs, d'après lui, les ambulances affectées à la commune notamment la Toyota et le tricycle sont au service exclusif des postes de santé et des populations.

À ce titre, il précise : "nous avons un maire au service des populations dans tous les domaines de compétences transférées. Et tous ces domaines sont bien pris en charge par l'équipe municipale pour améliorer les conditions de vie des populations."

Dans la foulée, il soutient que jamais "notre commune n'a connu un nombre d'emplois aussi important. D'ailleurs, l'ambulance appartient à toute la commune, elle n'est la propriété privée d'un quelconque village de la commune. Donc, il faut arrêter d'avancer des accusations fallacieuses pour des intérêts personnels. Et je dis aussi que personne ne peut donner ou vendre des terres sans l'approbation de l'équipe municipale et de l'autorité administrative."

Pour Ramatoulaye Diamanka, 1ère adjointe au maire, "il est inadmissible que des gens tapis dans l'ombre essayent de noyer les réalisations de notre commune. C'est pourquoi, nous allons nous dresser comme un seul homme pour barrer la route à ces vendeurs d'illusions comme leur mentor qui les ont envoyés. En ce sens, je précise que ces pratiques anciennes sont terminées dans notre commune, maintenant place au développement socio-économique..."

"C'est par ce genre de fabrication d'imaginations que ces derniers usent pour mettre en mal tout le monde dans les communes. Dorénavant, c'est terminé, nous allons faire face à ces personnes mal intentionnées qui veulent nuire au développement", rappelle Ramatoulaye Diamanka sur un ton sec.