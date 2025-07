Industrie cinématographique : Youssou Ndour et Mamadou Dia honorés par l'Académie des Oscars

L'ambassade des États-Unis au Sénégal a chaleureusement félicité le chanteur Youssou Ndour et le cinéaste Mamadou Dia pour leur invitation à rejoindre la prestigieuse Académie des arts et des sciences du cinéma. Cette organisation est, rappelons-le, à l'origine des Oscars, les récompenses cinématographiques les plus prisées au monde.



Une reconnaissance de leur influence mondiale

"Youssou Ndour et Mamadou Dia font désormais partie d'un groupe restreint d'artistes récompensés pour leur influence exceptionnelle dans l'industrie cinématographique", a salué l'ambassade des États-Unis au Sénégal.



Dans un communiqué, le PDG de l'Académie, Bill Kramer, et sa présidente, Janet Yang, ont souligné que les nouveaux invités, dont les deux Sénégalais, ont apporté "une contribution indélébile à notre communauté cinématographique mondiale".



Une étape majeure pour la création sénégalaise

L'ambassade a également reconnu que "cette consécration est une étape importante pour la créativité et la narration sénégalaises sur la scène internationale". Cette distinction met en lumière le rayonnement croissant du cinéma et de la culture sénégalaise à travers le monde.