Indice Mo Ibrahim 2022 / Ousmane Sonko déclasse le Sénégal : « On doit s’inquiéter de l’Afrique et de surcroît de notre pays… »

Prenant la parole au cours du point de presse de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan wi, Ousmane Sonko se concentre sur les relations entre l’Afrique et les autres pays occidentaux. La Coopération doit prendre d’autres tournures. Abordant le sujet de la position de la coalition Yewwi Askan Wi par rapport aux relations avec les puissances étrangères, Ousmane Sonko précise : « Nous n’avons pas de problèmes avec les Français. Mais si des puissances étrangères veulent soutenir des chefs d’Etat pour qu’ils se maintiennent au pouvoir, nous allons nous lever pour refuser cette manière de piétiner les choix du peuple. L’avenir de la coopération entre l’Afrique et le reste du monde doit changer et sur de bases qui ne zappent pas les intérêts des peuples africains.

Ousmane Sonko, toujours en parlant de l’Afrique et de son affirmation dans le monde, souligne le rapport de l’Indice Ibrahim sur la gouvernance en Afrique qui porte le Sénégal à la 9e place sur 54 pays. « Ceci doit nous faire peur parce que le Sénégal est loin de ressembler à ce mirage qu'on nous fait entrevoir », se désole le membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi.