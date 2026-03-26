Le verdict froid de Badara Gadiaga : « Nous avons le Premier ministre le plus limité de l’histoire du Sénégal »


Le verdict froid de Badara Gadiaga : « Nous avons le Premier ministre le plus limité de l’histoire du Sénégal »
De retour sur le plateau de Faram Faccee, sur la TFM, après une première sortie de prison, le chroniqueur Badara Gadiaga n’a pas mâché ses mots à l’endroit du chef du gouvernement. Face à l’animateur Pape Ngagne Ndiaye, il a livré une charge sévère contre Ousmane Sonko, qu’il n’a pas hésité à qualifier de « premier ministre le plus limité de l’histoire politique du Sénégal ».
 
Le chroniqueur avance une critique de fond sur la posture gouvernementale du leader de Pastef. Selon Badara Gadiaga, Ousmane Sonko souffrirait d’un tropisme du détail incompatible avec la hauteur qu’exige la fonction de chef de gouvernement. « Il veut toujours être dans les détails », a-t-il lancé sans oublier de suggérer qu’un premier ministre digne de ce nom se doit au contraire d’incarner une vision d’ensemble, de déléguer et d’arbitrer, plutôt que de se perdre dans la gestion quotidienne des dossiers.
 
Par ailleurs, le chroniqueur est allé plus loin dans sa mise en cause, considérant qu’Ousmane Sonko aurait « désacralisé l’institution de premier ministre ». En réalité , Badara Gadiaga semble faire allusion à la dimension symbolique et protocolaire de la Primature, qu’il perçoit comme une magistrature morale autant qu’administrative. 
 
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Jeudi 26 Mars 2026
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