Incursion à Koumpentoum : Les braves femmes du NIANI au cœur du développement

Comme toutes les femmes du pays, celles de Koumpentoum, sont au cœur du développement économique et social de leur localité. Le commerce, principale activité des femmes du Niani, se fait parfois dans des conditions très difficiles. Ainsi elles demandent à bénéficier des financements qu’elles entendent à la Télé et qu’elles n’ont jamais reçus. Des financements pour s’activer dans le maraîchage, l'érection d'un marché au poisson ce qui les épargnerait d’aller jusqu’à Mbour pour s’approvisionner en poisson. En incursion dans le Niani, nous sommes allés à la rencontre de deux d’entre elles. Mme Arame DIOP et Mme Sélina BA nous parlent des difficultés que rencontrent les femmes de Koumpentoum...