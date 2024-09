Inculpation de Jérôme Bandiaky : Me Djiby Diallo condamne la procédure et « innocente » son client

Face à la presse ce vendredi, l’avocat à la cour, Me Djiby Diallo revient sur les péripéties depuis l’arrestation de Jérôme Bandiaky alias « Sniper ». « Je me suis dit que je vais avoir un dossier extraordinaire, scandaleux. Mais j’ai été surpris de découvrir les différents épisodes qui ont émaillé ce dossier notamment au niveau de la police nationale. La montagne a accouché d’une souris » a regretté l’avocat







Comment cette enquête a débuté ?







C’est dans le procès verbal de police a déclaré Me Djiby Diallo, qu’il a lu qu’en réalité les policiers s’étaient rendus au domicile de Bandiaky non pas sur la base d’une plainte qui avait été déposé contre lui, non pas sur une infraction qu’il aurait commise et qui avait été constatée, mais disent-ils : « sur instruction de l’autorité sans préciser de quelle autorité s’agit-il. « Cette descente musclée chez Jérôme est inacceptable », a t-il indiqué. D’ailleurs, Jérôme n’était pas à son domicile. Certes les policiers ont fait une descente musclée, mais il n’y a eu aucune bagarre, aucune escarmouche, a précisé la robe noire qui rappelle que Jérôme s’est rendu comme un bon citoyen. « Les policiers ont récupéré son sac dans lequel il y’avait 1 million 400 et quelques. Ils ont pris aussi des outils de gardiennage. Il faut préciser que Bandiaky a une société de gardiennage qui a un agrément donc il est normal qu’il détienne ce matériel pour exécuter son travail »a t-il martelé.



Sur son passeport diplomatique Me Djiby Diallo revient sur le poste qu’il occupait de même que le fait : Agent administratif. « Il assurait la sécurité de l’ancien premier ministre (Mimi Touré) et l’ancien président Macky Sall. Sur le point de l’agent administratif, on doit au moins, si ce fait doit faire l’objet de poursuites, entendre la personne qui a inscrit sur son passeport cette remarque. Malgré tout, on le poursuit pour usurpation de fonction ». L’avocat d’ajouter qu’il lui a été demandé aussi pourquoi il occupe ce logement administratif. Sur ce, « on le poursuit pour obtention d’avantages indus de la part de l’Etat » déclare t-il.







Au cours de l’enquête, précise Me Diallo, « on dit qu’il y’a un certain Ndiack Diop a soutenu que lors des événements de 2021, « Jérôme s’est rendu au domicile de Farba Ngom avec des nervis », et sur la base de l’audition de cette personne, « Bandiaky a été conduit au domicile de Farba pour une perquisition ». Il ressort de l’enquête, qu’ils n’ont trouvé aucun objet pouvant les intéresser. Aussi, ajoute l’avocat de Bandiaky, deux armes ( d’alarme et un calibre 22) ont été récupérées chez Jérôme Bandiaky à Mbour. Il est poursuivi pour détention d’armes sans autorisation. Et pire, dénonce l’avocat, pour « trafic d’armes ». Et un dernier délit : actes à compromettre la sécurité publique. Une procédure selon Me Djiby Diallo qui viole les droits de son client.







Pour rappel, Jérôme Bandiaky alias Sniper a été placé sous mandat de dépôt. Son dossier a été confié au juge du 1er cabinet et les chefs d'inculpation qui sont visés sont les suivants : détention d'armes et de munitions sans autorisation administrative, usurpation de fonction, obtention d'avantages indus de la part de l'État, trafic d'armes et trouble à l'ordre public (visé par l'article 80 du code pénal). Le dossier est en instruction.