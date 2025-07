Inclusion financière : « Face aux Fintechs, il nous faut nous mettre à jour » (Julien Kalifé, banquier)

Financial Technology, plus connu sous l’appellation Fintech désigne ces petites entreprises, start-up et PME qui fournissent des services financiers grâce à des solutions innovantes dans des domaines d'application variés, notamment le paiement mobile, le financement participatif, la gestion de l'épargne, l'assurance et le crédit, le conseil financier en ligne, l'aide à la décision grâce aux algorithmes.



Les solutions proposées prennent souvent la forme d'applications qui modifient le rapport du grand public avec les institutions financières, et ouvrent de nouveaux horizons en matière financière.







L'impact économique et social de ces technologies est non négligeable. Car, elles proposent de nouveaux moyens de financement pour les PME au travers du crowdfunding mais également facilitent les transferts de fonds partout dans le monde. Alors comment les banques traditionnelles peuvent-elles s’adapter face à ces technologies? C’est à cette question que le jeune banquier et chargé de communication de la Young Bankers Club Sénégal qui, lors d’une conférence de presse ce samedi, marquant le lancement officiel de la toute première édition des Young Bankers Awards Sénégal, est revenu sur l’urgence pour les banques de s’adapter face aux Fintechs. « Notre secteur ne doit plus se maintenir dans cette logique archaïque, ancienne. Nous avons l’obligation de nous adapter. La population veut aller vite. Nous n’avons plus besoin de cette méthode qui, à force de faire face aux nouvelles technologies surtout avec l’intelligence artificielle, nous fait perdre du temps », a indiqué Julien Kalifé appuyé par Mame Modio Siby, Commissaire Générale, Présidente Fondatrice de YBC-Sénégal. Selon elle, « cette nouvelle donne doit être la préoccupation majeure de cette jeunesse bancaire qui doit être ambitieuse, compétente, déterminée et apte à réinventer les codes de l’excellence professionnelle dans le secteur », a t-elle indiqué. Le 26 avril 2026, le thème « Imagine la banque africaine de demain », sera une tribune pour les jeunes banquiers de développement. Ces sujets touchent la « transparence dans le secteur, la formation, l’accompagnement, la promouvoir, l’éducation financière et l’avènement des nouvelles technologies ».