Incidents de Demba Diop : Me Senghor présente "les excuses officielles" de la FSF

Me Augustin Senghor a présenté ce samedi ‘’les condoléances officielles’’ et les excuses de la Fédération sénégalaise de football aux familles éplorées lors des incidents qui ont lieu le 15 juillet dernier à l’occasion de la Coupe de la Ligue causant la mort de huit personnes.



’’Je tiens à présenter officiellement les condoléances, les regrets et les excuses de la Fédération, du football national aux familles des victimes’’, a dit le président de la FSF lors de son discours d’ouverture à l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire de la Fédération.



’’C’est douloureux, mais nous devons nous retrouver pour aller de l’avant. Nous devons pouvoir dépasser ces incidents et aller de l’avant’’, a-t-il insisté relevant toutefois que ’’dépasser ne signifie pas les oublier’’.



’’Plus que jamais nous devons nous battre pour extirper toute forme de violence dans notre football, nous ne devons plus tolérer certaines attitudes’’, a martelé le président de la FSF.



’’Ces pertes en vie pèsent plus lourd qu’une qualification en coupe du monde et c’est pourquoi, j’ai tenu à délivrer ce message pas seulement aux familles qui ont perdu les leurs’’, a-t-il dit estimant que c’est toute la famille du football qui a été touchée lors de ces incidents.



Il y a eu huit morts et une centaine de blessés, le 15 juillet lors de la finale de la Coupe de la Ligue.



’’Je tenais à délivrer ce message pour que Mbour et Ouakam qui sont liés par le sang se retrouvent pour le bonheur du football national’’, a-t-il dit appelant les acteurs à fermer aussi la parenthèse des élections à la Fédération de football.



’’C’est dépassé, on doit se ceindre les reins afin d’aller unis à cette coupe du monde’’, a-t-il par ailleurs ajouté.