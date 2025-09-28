Incident lors du désencombrement à Keur Massar: Les explications du maire Bilal Diatta

Le maire de la commune de Keur Massar Sud ne semble pas encore digérer l’incident qui s’est produit ce dimanche lors de l’opération de désencombrement et de libération des emprises sous le pont de Keur Massar. Sur les lieux, le maire exprime ses regrets : « nous ne pouvons pas concevoir qu’une fois l’arrivée du ministre de l’intérieur annoncée, tout le monde se précipite pour faire semblant alors qu’à Keur Massar, nous, à la mairie de Keur Massar Sud, avons depuis longtemps entamé ce travail. Je précise que ceux qui s'empressent aujourd’hui pour se déployer sur le terrain, ont été les premiers à provoquer l’anarchie à Keur Massar », a t-il regretté. Le maire a également rappelé qu’à Keur Massar, il n’y a pas de problème pour penser au déguerpissement: « il faut juste le suivi », a-t-il ajouté.



Pour ce qui concerne la situation des marchands ambulants, le maire affirme qu’un plan de recasement doit être établi. « Nous avons d’ailleurs une solution par rapport à ce plan de recasement. Mais on ne nous a pas consultés pour en parler. Nous avons simplement constaté ce déguerpissement qui, je le rappelle, avait été programmé pour le 1er octobre prochain », dénonce l’édile de la commune de Keur Massar Sud.