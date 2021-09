Incendie à la Résidence Palmeraie à Mbour : On en sait un peu plus sur l'identité des victimes.

Comme l'annonçait Dakaractu Mbour, un incendie d'une rare violence s'est produit ce dimanche à la Résidence Palmeraie causant la mort de trois personnes, un couple et leur bébé d'un an.



Selon les dernières informations obtenues, il s’agit de Alain Tavarez professeur de français au collège Didier Marie de Saint-Louis, sa femme Clarisse Sarr Tavarez enseignante à Saint Joseph de Cluny à Saint-Louis et leur bébé d'un an...