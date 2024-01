Inauguration du stade de Mbacké/ Le message du PM aux jeunes : « cette infrastructure sportive représente l’espoir d’une jeunesse dynamique et ambitieuse »

Le Premier ministre Amadou Bâ s’est rendu ce dimanche à Mbacké pour inaugurer, au nom du président de la République Macky Sall, Stade de Mbacké qu’il considère comme un symbole de progrès et de détermination pour notre cher pays, le Sénégal. « C'est avec une grande fierté que nous célébrons cette réalisation, qui est le fruit de l'engagement de tous les citoyens et de l'investissement massif dans le développement de notre nation. Aujourd'hui, en tant que Premier Ministre, je m'adresse particulièrement aux jeunes de Mbacké et du Sénégal. Ce stade représente bien plus qu'un ensemble de structures en béton et d'acier. Il incarne les espoirs et les rêves de tout un peuple, en particulier de notre jeunesse dynamique et ambitieuse » à confié le Premier ministre aux jeunes de la commune de Mbacké.







Amadou Bâ les exhorte à prendre un moment pour contempler avec fierté le stade de Mbacké qui n'est pas seulement une infrastructure sportive, mais le fruit de l’unité et de l’engagement envers un objectif commun. « Il incarne la puissance de la collaboration, la force qui émane lorsque les mains se joignent et les cœurs battent à l'unisson pour le bien de tous » a souligné Amadou Bâ annonçant dans la foulée un programme spécial destiné à la ville Touba et à Mbacké. « Je suis fermement engagé à soutenir le développement de cette région et à offrir des opportunités de formation et d’emploi pour chaque jeune » renchérit le chef du gouvernement.