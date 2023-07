Immigration irrégulière : la TFR déplore et appelle à éviter de politiser le phénomène.

La Task Force Républicaine (TFR) a évoqué, ce 13 juillet, lors d’une conférence de presse, le phénomène de l’immigration irrégulière dont la recrudescence a été constatée ces derniers jours avec son lot de désastres. Pour l’organisation politique affiliée à l’APR, c’est un phénomène sous régional qui mérite plus d’attention.



Le responsable républicain, Mamadou Ndione qui s’exprimait au nom de ses camarades de la TFR, c’est un phénomène complexe et sociologique, raison pour laquelle, il a invité les autorités à redoubler d’efforts pour y remédier. Mamadou Ndione et ses camarades ont également appelé les uns et les autres à éviter de politiser le sujet...