Immigration irrégulière aux Îles Canaries : 1500 migrants ont débarqué sur les îles en deux jours…

Ils sont environ 1500 migrants à débarquer illégalement sur les îles Canaries en l'espace de deux jours. Ils viennent souvent de l'Afrique de l'Ouest, notamment du Sénégal, de la Gambie et de la Mauritanie, mais également du Maroc, dans les villes frontalières à l'Espagne. L'afflux de migrants constaté ces derniers jours est surtout dû aux conditions favorables de la mer. Rappelons que l'Espagne, particulièrement le gouvernement autonome des Iles Canaries, fait face à des difficultés pour gérer la prise en charge des migrants clandestins et plus particulièrement les mineurs non accompagnés qui sont plus de 5800 dans l'île. Le nouveau protocole d'accueil des migrants mineurs non accompagnés a fait l'objet de contestations avant d'être suspendu par le Parquet supérieur.