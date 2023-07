Immigration irrégulière: TAS tacle le ministre Antoine Diome et expose les véritables raisons des départs.

Dans sa sortie médiatique lors de sa visite auprès des rescapés du chavirement d’une pirogue à Saint-Louis, le ministre de l’intérieur, Antoine Diome a fait savoir que les motivations des départs liés à l’immigration irrégulière n’étaient pas qu’économiques. Une position que le président de la République des valeurs, Thierno Alassane Sall ne partage pas. Mieux, il considère que le ministre ignore les vraies difficultés des jeunes qui partent vers l’archipel espagnol.



« La première cause de ces départs c’est la pauvreté et les difficultés économiques. Deuxièmement, c’est le fait d’être dans un pays où la justice n’est pas équitable et la troisième chose c’est le désespoir. », a confié Thierno Alassane Sall. Le député s’exprimait à travers l’émission « Face à Dakaractu » de ce vendredi, 14 juillet.