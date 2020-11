Immigration irrégulière : La républicaine Déo Cissé magnifie les efforts dissuasifs de l'État.

Acteur politique engagé dans le parti au pouvoir dans la région de Tambacounda, Déo Cissé a plaidé à ce que les jeunes restent au Sénégal pour participer au développement du pays. Saluant la mise sur pied du Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes, elle a appelé la jeunesse à plus de patriotisme car soutient-elle, l'avenir du monde est le continent noir. Le membre de l'association des femmes de la présidence s'est, par ailleurs, réjouie de la venue d'Idrissa Seck dans la mouvance et invite ses pairs de l'opposition à suivre la même dynamique pour l'intérêt général. Déo compte toutefois se présenter si elle est investie par l'Apr pour briguer la mairie de Tambacounda lors des prochaines élections locales.