Idrissa Seck, président de Rewmi : « Ce que j’attends de ce dialogue … »

Prenant la parole pour donner ses termes de références comme l’a fait le président de la République en ouverture du dialogue national, le président du parti Rewmi, Idrissa Seck a donné ses attentes.



« Une démocratie renforcée ; des élections libres, claires, transparentes et inclusives ; des résultats incontestables qui reflètent l’exacte expression de la volonté et du choix du peuple sénégalais seul habilité à décider à qui il confie son mandat et tout ceci sans aucune entrave », fait savoir le leader du parti Rewmi.