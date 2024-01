Idrissa Gana Gueye : « Si on fait ce qu’il faut, on va gagner ce match contre le Cameroun »

Pour sa cinquième coupe d’Afrique, Idrissa Gana Gueye sait qu’il faut rester concentré et motiver tout au long de la coupe d’Afrique des nations. Malgré la victoire éclatante trois à zéro face à la Gambie, il faudra très rapidement se remettre en question pour pouvoir battre le Cameroun et peut-être valider la qualification en huitième de finale. Pour se faire, Gana Gueye estime qu’il est important de suivre les consignes, rester unis et faire preuve d’abnégation comme le groupe l’a toujours fait. « Si on fait ce qu’il faut on va gagner ce match… »