Identification de produits pédiatriques contaminés en Gambie : Le Sénégal renforce son système de surveillance épidémiologique (Docteur Marie Khémesse Ngom).

Madame le ministre de la santé et de l'action sociale en a parlé lors de sa visite au niveau des foyers religieux de Kaolack.



À la croire, il s'agit de 04 produits pédiatriques de qualité inférieure (contaminés). "Le Sénégal a reçu une notification de l'OMS faisant état d'un certain nombre de problèmes relatifs à l'utilisation des médicaments pédiatriques contre la toux qui sont en train de créer des dégâts à côté, dans un pays proche de Kaolack", a-t-elle informé.



Toutefois, la ministre d'ajouter que "le système de surveillance épidémiologie vient d'être renforcé et une politique de veille sanitaire mise en branle pour parer à toute éventualité, notamment en cette veille de Maouloud.



Ces médicaments, dit-elle, ne détiennent pas une autorisation de mise sur le marché au Sénégal...