Ida Mouride / Parrain de la finale zonale : Mayacine Camara invite la jeunesse à être "des bâtisseurs de la paix et de la cohésion sociale."

Le Président du Conseil d'Administration des Chemins de Fer du Sénégal a présidé ce week-end la finale de la zone de Kasséo de l'ODCAV de Koungheul, dans la commune de Ida Mouride



Celle-ci a mis aux prises deux grandes équipes de la zone à savoir l'Asc Walidane de Diounto et l'Asc Bokku Joom de Santhie Aladji. Ainsi, les deux équipes se sont quittées sur le score nul et vierge après le temps réglementaire. La séance des tirs au but a permis à Bokk Joom de s'adjuger le trophée du PCA Mayacine Camara (sur le score de 5 tirs marqués contre 4 pour l'équipe adverse).



À cet effet, le vainqueur Bokku Joom a reçu une enveloppe financière de 150.000 Fcfa, un jeu de maillot et un ballon. L'Asc Walidane de Diounto quant à elle, a reçu une enveloppe de 100.000 Fcfa, un jeu de maillot et un ballon. Une autre enveloppe de 150.000 Fcfa a été dégagée pour le comité d’organisation. Les autres ASC de la zone ont reçu chacune 20.000 Fcfa.



Pour sa part, le président de la zone, Chérif Thiongane, a exprimé toute sa satisfaction et sa joie d'avoir compté sur le parrain pour la réussite de cette rencontre sportive. "Nous remercions M. Mayacine Camara d'avoir accepté ce parrainage qui constitue une marque de confiance et de considération envers la jeunesse de Kasséo."



De son côté, M. Camara a également donné ses impressions. "C’est avec beaucoup de fierté que je réponds à l’appel de la jeunesse de Ida Mouride, plus particulièrement celle de Kasséo. Notre action d’aujourd’hui s’inscrit dans une logique de continuité avec ces jeunes qui, dès les premières heures nous ont fait confiance en décidant de nous accompagner dans nos actions. Raison pour laquelle, parrainer leur finale nous va droit au cœur et, nous le préparerons dorénavant et davantage pour sa meilleure tenue", a-t-il laissé entendre.



"Notre action envers cette jeunesse ne se limite pas seulement aux sports. Nous les accompagnons dans leurs études et toutes autres activités. Déjà, un immeuble leur a été alloué pour leur hébergement afin d’atténuer les difficiles conditions auxquelles ils sont confrontés à Dakar. Et sous peu, nous envisageons d’autres activités en faveur d’eux toujours", a ajouté le PCA des Chemins de Fer du Sénégal.



Le PCA des Chemins de fer a aussi invité les jeunes à être partout des acteurs de développement, des bâtisseurs de la paix et de la cohésion sociale qui restent pour lui, la condition sine qua non pour l’émergence du département voire du pays...