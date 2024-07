Ibrahima Diogoye Faye, Cadre PS : « Il y a énormément de défis qui nous attendent …ce qui passera par un bilan de la présidentielle »

Membre de la cellule de communication de la vision socialiste du mouvement des cadres du parti, Ibrahima Diogoye Faye est revenu sur ce qui attend le parti de Senghor. L’occasion était le démarrage des travaux de réflexion sur l’anniversaire du décès d’Ousmane Tanor Dieng ouverts ce samedi 13 juillet que le jeune cadre a posé les jalons de l’avenir du parti. « C’était l’occasion pour dresser les perspectives du partie qui s’inscrit dans une dynamique de remobilisation, d’animation et de se mettre en ordre de bataille. Il y a énormément de défis qui nous attendent. Cela passera par un bilan de la présidentielle. Le parti devra se positionner par rapport à ses perspectives et envisagé son avenir » lance le sieur Faye.



Il faut rappeler que « Vision socialiste » est une structure des cadres du parti. « Ce cadre permettra aux camarades de réfléchir sur la thématique donnée : l’histoire du parti et les perspectives dans un Sénégal en mutation. A l’issue des travaux, les camarades produiront des recommandations. Les deux conférenciers nous ont relaté l’historique du parti » conclut-il.