INCENDIE DE OCASS : Serigne Mountakha dégage 100 millions de francs Cfa.

C'est une délégation dirigée par son porte-parole que Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a dépêchée à Ocass auprès des commerçants impactés par l'incendie qui a ravagé le marché. Nous étions la nuit du 15 au 16 novembre 2020. Plusieurs cantines étaient consumées par le feu et plusieurs centaines de millions de francs partis en fumée.



Dans sa déclaration, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, accompagné de Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaindé Fatma, Serigne Ass Diakhaté et du maire de Touba, précisera que le Khalife compatit à la douleur des sinistrés non sans signaler que ses prières vont demeurer incessantes en leur endroit. Il invitera les populations à faire preuve de solidarité vis-à-vis des sinistrés.



Un discours détaillé par Serigne Cheikh Abdou Latyf Mbacké qui reviendra aussi l'œuvre colossale de Serigne Touba et sur les épreuves qu'il a endurées sans jamais abandonner.