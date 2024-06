IDE : le Sénégal classé premier en Afrique de l'Ouest, selon le rapport 2024 de la CNUCED

En termes d’investissement direct étranger (IDE), le rapport présenté par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement CNUCED 2024 place le Sénégal en pôle position. Selon les informations, le Sénégal est classé premier en Afrique de l’Ouest avec 2641 (millions SUUS). Il est suivi par le Nigéria qui a obtenu 1873 millions (SUS), la Côte d’Ivoire occupe la troisième place avec 1753 millions (Sus) et la Ghana avec 1354 (millions Sus). Par contre, l’Egypte a enregistré un volume d’investissement de 9841 millions, US, l’Afrique du Sud 5233 millions Us, l’Ethiopie 3263 millions Us. Ce qui revient à dire que l’environnement des affaires est donc de plus en plus attractif au Sénégal même si les récents conflits et crises mondiaux ont perturbé les schémas d’investissements habituels, entraînant des relations d’investissements instables et limitant les chances de bénéficier d’une diversification stratégique.



Cependant, « il est important dans le cadre de la transformation systémique d’enclencher des partenariats transfrontaliers et des alliances fortes entre le privé local et international pour capter davantage d’investissements qui apportent des innovations et des technologies pour un développement inclusif et durable. Le rapport souligne que l’orientation des IDE sont de plus en plus guidés par des facteurs géopolitiques. Autrement dit les investissements entre pays géopolitiquement éloignés. Ceux qui ont des intérêts politiques ou des politiques étrangères divergents continuent à diminuer (-23%).



L’étude révèle que « la part des projets d’IDE dans les pays les moins avancés (PMA) est passée de 3% au milieu des années 2010 à seulement 1%. En outre, l’IDE dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure a diminué d’un tiers au cours des deux dernières décennies ».



Ainsi « le rapport 2024 recommande une action immédiate pour garantir que les bénéfices de l’investissement soient distribués plus équitablement et soient alignés sur des objectifs de développements primordiaux.