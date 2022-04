Hôpital Le Dantec : L’insalubrité des vieux bâtiments « empoisonne » les malades au quotidien, 60 milliards nécessaires pour sa reconstruction…

L’état des lieux est choquant à l’hôpital le Dantec de Dakar qui, au vu des images dévoilées par le professeur Mamadou Diop (Service cancérologie), ressemble à tout sauf un hôpital.



Entre les bâtiments qui menacent de s’effondrer, et l’absence d’une sérieuse prise en charge des cas d’urgence, la mauvaise gestion hospitalière…, la reconstitution de cet hôpital centenaire est plus que jamais une priorité. Un projet de reconstruction estimé à hauteur de 60 milliards de FCFA a informé le collectif des médecins de Dantec.



« Le projet d’établissement 2014-2018, validé et arrimé à un projet de reconstruction de l’hôpital sur le même site et en mode phasage. La maquette et le plan architectural ont été validés et présentés au Président de la République Macky Sall en 2014, qui l’avait intégré dans le Plan Sénégal Émergent (PSE). Du fait du retard noté dans la reconstruction, le projet d’établissement est, actuellement, en cours de réactualisation. »