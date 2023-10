Hommage à Serigne Touba, Sidy Diop dédie une chanson extraordinaire à Maam Bamba !

Dans un style en mode acapella et dans un style plus posé et émouvant, Sidy Diop a une nouvelle fois dévoilé une autre facette de sa musique. Réputé pour ses chansons rythmées par des sonorités mbalakh endiablés, il a rendu un vibrant hommage au fondateur de la confrérie Mouride, Serigne Touba Mbacké à travers la chanson « Maam Bamba Siby. »