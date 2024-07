Hivernage: Des activités pluvieuses annoncées dans plusieurs régions (Anacim)

Depuis le début du mois de juillet, presque toutes les régions du pays ont déjà reçu leurs premières pluies. l'Anacim annonce dans son bulletin de ce vendredi 12 juillet 2024, des activités pluvieuses accompagnées par endroits de vents forts légèrement sur les localités de l’Est (Matam, Kédougou, Tambacounda et Bakel). L'anacim souligne que "les vents seront de secteur Nord-ouest à Ouest sur la côte, devenant Sud-ouest avec une intensité faible à modérée".

Ainsi, l'Anacim prodigue des conseils pratiques à l'endroit de la population:

-Attacher ou ranger les objets susceptibles d'être emportés par le vent .

- Protéger le bétail .

- Éviter de se déplacer ou de rester sous les arbres .

- Se tenir à l'écart des structures métalliques et des cours d'eau

-Fermer les fenêtres et les portes .

- Débrancher les appareils électriques pour éviter les surtensions.

- Limiter les déplacements non essentiels.

- Conduire prudemment.

- Se tenir informé des consignes des autorités locales.