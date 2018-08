Henri Camara : "Oui, ma vie de footballeur s’est achevée"

L’ancien international sénégalais, Henri Camara (41 ans), a confirmé à l’APS, sa décision de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel disant s’apprêter à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie.



‘’Oui, je peux vous confirmer que c’est fini pour la vie de footballeur. Il y a un temps pour tout, celui du footballeur, je le laisse derrière moi avec un immense pincement au cœur ; mais voilà, c’est le moment’’, a-t-il déclaré lors d’un entretien avec l’APS.



L’ancien attaquant du Jaraaf de Dakar, détenteur du record de sélections en équipe nationale de football du Sénégal, avait récemment annoncé la fin de sa carrière dans une interview au quotidien sportif dakarois Record.



‘’J’avais eu des propositions intéressantes du point du vue sportif de clubs grecs de division 3 qui ambitionnaient de remonter en division 2 mais j’ai dit stop, il faut arrêter’’, a dit Camara qui a disputé cind phases finales de Coupe d’Afrique des nations (CAN) avec le Sénégal.



‘’Physiquement, je peux encore jouer mais j’ai senti le moment d dire stop’’, a-t-il insisté.



Henri Camara dont la dernière sortie publique remonte au match Sénégal-Colombie (0-1) à Samara (Russie) en tant qu’ambassadeur de la Fifa, va essayer de ‘’prendre du temps du bon temps en famille’’.



‘’Je suis resté presqu’une année sans revenir au Sénégal entre mes soins et mes obligations professionnelles, je suis resté loin des

miens’’, a confessé le double buteur contre la Suède en huitième de finale de coupe du monde en 2002.



‘’A jamais, ces deux buts resteront mes plus grands souvenirs de footballeur même si j’ai encore dans un coin de ma tête mon premier but en phase finale de CAN contre le Burkina Faso (3-1) en 2000 au Nigeria’’, a dit celui qui est surnommé par la presse sénégalaise, le Lapin Flingueur.