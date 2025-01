Hausse des prix des denrées de première nécessité / Kaolack : L'Union des consommateurs dénonce et invite l’État à agir

L'Union nationale des consommateurs du Sénégal (UNCS), coordination régionale de Kaolack, a exprimé sa préoccupation face à la hausse des prix des denrées de première nécessité sur le marché sénégalais.



Dans une lettre adressée au ministre de l'industrie et du commerce du Sénégal, l'UNCS de Kaolack a déploré cette situation qui touche l’ensemble des foyers, impacte particulièrement les populations du monde rural les plus vulnérables, déjà fragilisées par la mauvaise récolte. "Nous constatons avec regret que les prix des produits essentiels tels que le sucre, l'huile, la farine et d’autres biens de consommation courante connaissent une hausse injustifiable aux yeux des consommateurs. Ces augmentations, souvent disproportionnées par rapport aux revenus des ménages creusent davantage les inégalités sociales et menacent la stabilité économique et sociale de notre pays plus particulièrement les régions Kaolack et Kaffrine".

L'Union des consommateurs de la région de Kaolack constate des "spéculations et dysfonctionnements dans la chaîne de distribution malgré les efforts affichés pour réguler le marché, la spéculation semble persister, contribuant à des hausses artificielles des prix. Une absence de contrôle efficace". Ce qui impacte sur le pouvoir d'achat des ménages.



C'est pourquoi, elle recommande le "renforcement des mécanismes de régulation et de contrôle; la mise en place des dispositifs efficaces pour surveiller et sanctionner les pratiques de spéculation et de non-respect des prix réglementés; le dialogue avec les acteurs économiques, implication des associations de consommateurs dans les discussions avec les commerçants et les industriels pour une meilleure transparence des coûts et marges; le soutien aux familles vulnérables et encourager la production locale et consommation pour réduire la dépendance aux importations et mieux maîtriser les prix".