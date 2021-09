Hausse de prix des denrées alimentaires : le CNP et SOS consommateurs autour d’une table pour « trouver des solutions ».

Dans l’intérêt supérieur de la nation, le Conseil National du Patronat du Sénégal a organisé ce 15 Septembre une réunion directe d’échanges et de concertation avec les associations de consommateurs pour l’amélioration du bien être des populations et de leur pouvoir d’achat.



Ladite réunion présidée par le président de SOS consommateurs, Me Massokhna Kane, a été le lieu de revenir sur les stratégies de communication qui permettront une consommation de qualité des produits et services sur l’ensemble du territoire national.



SOS consommateurs, ACSIF, UPIC, SPIS entre autres organisations, ont pris part à ces échanges du CNP. Selon le président Baïdy Agne, l’objectif de cette concertation est d’instaurer le dialogue entre les parties prenantes afin de pouvoir présenter des recommandations à l’État du Sénégal.La question de l’accès aux denrées, les problèmes liés aux obligations fiscales, charges de fonctionnement ont été discutés au cours de cette réunion.



Se considérant comme l’Association de défense des consommateurs, le CNP entend être dans l’obligation de trouver des solutions pour soulager le peuple.Toutefois, M. Bavard, secrétaire général du Syndicat Professionnel des Industries du Sénégal (SPIS) est revenu sur un point essentiel qui facilitera l’engagement des populations pour surpasser cette hausse. « Les marges industrielles varient entre 5 et 10%. Si les industries disparaissent nous serons tous dépendants de l’importation. »



Selon le secrétaire général, bon nombre de sénégalais pensent que les hausses incombent aux industriels. Une situation plus que malheureuse car « la crise est mondiale et diaboliser les industries n’est pas la solution » prévient-il.



Pour finir, le président du Conseil National du patronat, Baïdy Agne, de lancer un message d’incitation aux populations à consommer et promouvoir la culture des produits locaux.