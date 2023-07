Hann Bel-Air : Jugés responsables du blocage des travaux de l’ONAS, les maraîchers sommés par les populations, de quitter les alentours de la cité Bellevue

L’office national de l’office national de l'Assainissement du Sénégal (Onas) sous la houlette de son directeur général, Mamour Diallo, est déjà à pied d’œuvre en ce début d’hivernage 2023. Non seulement dans le cadre de ses divers programmes d’assainissement et pré-hivernal consacrés à la lutte contre les inondations mais également en marge des opérations destinées à désengorger les installations déjà existantes. Pour ce qui est de la cité Bellevue située dans la commune de Hann Bel-Air, souvent submergée par les eaux pluviales, les travaux ont déjà été entamés par l’Onas.



Cependant, des lenteurs ont été notées dans l’exécution du chantier avec l’occupation anarchique d’une zone stratégique s’agissant de l’accès aux ouvrages mais aussi de la protection naturelle de la cité contre eaux. C’est en tous cas ce qu’a déploré Alassane Seck, le secrétaire général de l’association des habitants de la Cité Bellevue qui s’est plaint de la manière dont les maraîchers entravent les alentours de la cité avec leurs plantations de fleurs, en les exposant à d’énormes risques en cas de pluie diluvienne.



De son côté, El Hadji Lô, le Chef du département exploitation zone Dakaractu a assuré que tout sera mis en œuvre pour dégager la voirie afin qu’ils puissent mener à bien ce chantier censé durer quatre mois. L’intervention des autorités administratives est désormais réclamée pour déguerpir les fleuristes. Et, ainsi dégager dans cette zone une bande d’au moins quatre mètres entre le mur délimitant la cité Bellevue et la voirie extérieure.



Rappelons que le Gouvernement à travers l’Onas a décidé d’entreprendre le reprofilage du bassin de la zone de captage déjà curé avec le relèvement du mur de clôture. Selon les l’ONAS ces travaux d’un coût de 24 milliards de FCFA feront passer la capacité de stockage du bassin de 170.000 m3 à 250.000 m3 tandis que le débit cumulé sera porté à 11.000 m3/h contre 6.000 m3/h précédemment.