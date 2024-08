Halte à l'hécatombe routière : Agissons maintenant ! (Par Boubacar Kambel DIENG)

Ce jeudi 15 août 2024 encore, la route a été le théâtre d'une tragédie qui plonge des familles entières dans la douleur et le désespoir.



Un accident mortel, survenu entre Diourbel et Mbacké, impliquant un camion et un car de transport en commun, a causé la mort d’au moins six (7) personnes et a fait plusieurs blessés.



Cet énième drame sur nos routes rappelle une fois de plus l'urgence de s'attaquer aux causes profondes de ces accidents qui endeuillent quotidiennement notre nation.



L'indiscipline des chauffeurs est l'une des principales causes de ces accidents meurtriers. Trop souvent, on assiste à des comportements irresponsables : excès de vitesse, dépassements dangereux, non-respect des feux de signalisation, et usage de téléphones portables au volant. Ces infractions, qui pourraient sembler bénignes, deviennent pourtant mortelles lorsqu'elles sont combinées à des infrastructures routières insuffisantes et mal entretenues.



Le non-respect du code de la route est également un fléau qui contribue à la recrudescence des accidents. La plupart des conducteurs, qu'ils soient au volant de poids lourds ou de véhicules de transport en commun, font fi des règles élémentaires de sécurité routière. L'absence de sanctions exemplaires et dissuasives ne fait qu'encourager ces comportements dangereux.



Il est impératif de reconnaître que la qualité de nos infrastructures routières joue un rôle crucial dans la sécurité des usagers.

De nombreuses routes, en particulier celles qui relient les grandes villes et les zones rurales, sont dans un état déplorable.

Ces routes, souvent étroites et mal balisées, deviennent des pièges mortels, surtout lorsqu'elles sont fréquentées par des véhicules lourds roulant à vive allure.



Face à cette situation dramatique, des solutions s'imposent pour pallier cette hécatombe.



Tout d'abord, il est crucial de renforcer les campagnes de sensibilisation auprès des conducteurs, afin de promouvoir une conduite responsable et respectueuse du code de la route.

Ces campagnes doivent être soutenues par des actions concrètes, telles que l'installation de radars de contrôle de vitesse et la multiplication des barrages routiers pour vérifier le respect des normes de sécurité.



Le rôle des forces de défense et de sécurité, en particulier la police et la gendarmerie, est central dans cette lutte contre l'indiscipline sur les routes.



Il est essentiel qu'elles intensifient les contrôles routiers de manière rigoureuse et régulière, afin de traquer les chauffeurs imprudents et de les amener à respecter le code de la route.

La présence visible et dissuasive des forces de l'ordre sur les routes doit être renforcée, notamment dans les zones à haut risque, pour prévenir les infractions et garantir la sécurité des usagers.



Les forces de défense et de sécurité doivent également jouer un rôle actif dans la sensibilisation des conducteurs, en organisant des opérations de contrôle accompagnées de séances d'éducation routière.



Leur implication directe dans la répression des comportements dangereux, avec des sanctions exemplaires, contribuera à instaurer un climat de respect et de responsabilité sur nos routes.



Ensuite, il est essentiel d'améliorer les infrastructures routières en réhabilitant les routes dégradées, en élargissant les voies de circulation et en installant des signalisations claires et visibles.

Des efforts doivent également être faits pour assurer un éclairage adéquat des routes, surtout en zones rurales, afin de réduire les risques d'accidents nocturnes.



Enfin, des mesures législatives et répressives plus sévères doivent être prises pour dissuader les chauffeurs indisciplinés.

Des sanctions exemplaires doivent être appliquées à ceux qui bafouent le code de la route, et les contrôles routiers doivent être intensifiés pour assurer une surveillance constante.



La route ne doit plus être synonyme de mort. Il est temps d'agir pour mettre fin à cette série noire d'accidents qui endeuille notre pays.



La sécurité routière est l'affaire de tous, et chacun, du conducteur au législateur, a un rôle crucial à jouer pour rendre nos routes plus sûres et protéger la vie de nos concitoyens…



BKD…