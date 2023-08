Guy Marius Sagna : « L’heure de la mobilisation et de la résistance a sonné… »

Présent au point de presse de la plateforme F24, le député et administrateur du FRAPP a lancé un message à Mamadou Mbodj et Cie. Guy Marius Sagna estime que malgré « la persécution » , les emprisonnements et la traque des militants de Pastef, l’heure n’est pas à la résignation. « L'emprisonnement des libertés collectives et individuelles ne pourrait prospérer… », a encore déclaré Guy Marius devant les membres du F24 qu’il invite à la mobilisation générale.