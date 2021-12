Guinée Conakry- Que se passe-t-il au Palais présidentiel ?

Le Palais Mohamed V en Guinée Conakry est sous haute tension. Selon Guinéenews, tout le personnel civil, qu’il soit de la Présidence et de la Primature, a été prié par des militaires d’évacuer d’urgence les lieux. Aucune raison ne leur aurait été invoquée pour justifier cette brutale injonction d’évacuer les bureaux. Et tous les membres importants de la junte (le CNRD ) ainsi que certains responsables du haut commandement militaire étaient également aperçus dans l’enceinte du Palais Mohammed V.



Confidentiel Afrique va plus loin et annonce que deux groupes d’officiers issus de la junte militaire proches du Colonel Mamady Doumbouya sont en dispute au palais présidentiel Mohamed V, où se trouve le QG du président Mamady Doumbouya.



Selon la même source, c'est le dossier judiciaire de l’ancien Président Alpha CONDÉ qui fait l’objet de friction et de mésentente entre deux groupes d’officiers.



Confidentiel Afrique avait révélé dans une édition précédente l’imminence de la mise sur pied d’un tribunal ad’hoc, devant juger l’ex-locataire du palais Sékoutouréya de ses délits économiques et financiers.