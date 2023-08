Guediawaye/Meurtre du garçon de 5 ans: la belle mère interpellée par la police du secteur

L’enquête se poursuit concernant la mort tragique du petit garçon nommé Serigne Fallou Ndiaye, âgé d’environ 5 ans, fils de Papa Ndiaye, chauffeur de taxi et de Seynabou Sarr. Alors que les parents du défunt garçon étaient déjà divorcés depuis 2 ans, le petit fut confié à la grande sœur de son père Adama, qui l’a élevé presque depuis sa naissance.



Ce n’est qu’à l’approche de la fête de Tabaski qu’il est venu rendre visite à son père pour passer la fête et rester quelque temps avec lui.



Son père après le divorce d’avec sa mère s’est remarié et d’après des témoignages des proches de la famille et des voisins, les conjoints se disputent très souvent.



Pour les besoins de l’enquête la belle-mère est interpellée par la police.