Grève à la Sogas : le DG, Arona Gallo Ba, visé par une plainte pour mise en circulation de viande non certifiée.

L’intersyndicale des travailleurs du secteur primaire a déposé, ce 14 novembre, une plainte sur la table du procureur visant le directeur général de la Société de Gestion des Abattoirs du Sénégal (Sogas) pour mise en danger de la vie des populations. En effet, l’organisation reproche à Arona Gallo Ba, la violation du décret 89-543 encadrant la certification avant l’abattage d’animaux destinés à la consommation. Pour l’intersyndicale en jonction avec le collectif des Bouchers de la Région de Dakar pour la Traçabilité dans la Commercialisation (Cogasi), la société a procédé dans un contexte de mouvement d’humeur (26, 27 et 28 octobre) à l’abattage de près de 1.000 bœufs et plus de 5.000 ovins et caprins sans aucun contrôle des spécialistes du ministère de l’élevage. Il s’agirait de plus de 120 tonnes de viande.



« Le directeur de la Sogas a autorisé l’abattage sans inspection ni contrôle. Quand on était en mouvement d’humeur, les agents chargés de l’inspection et du contrôle, les agents vétérinaires et les agents techniques du ministère de l’élevage assermentés pour faire l’abattage, il s’est trouvé que ce jour il n’y avait pas de réquisition pour les obliger à travailler (…) Compte tenu de tous ces éléments d’appréciation et la mise en danger de la vie des populations nous avons décidé de porter plainte », a expliqué Oumar Dramé, membre de la cellule de communication de l’intersyndicale du secteur primaire. Le syndicaliste a renseigné que l’intersyndicale avait, au préalable, commis un huissier pour constater les violations avant de saisir le procureur de la république.



« Le fait d’introduire de la viande non propre à la consommation est un danger de santé publique et nous avons tellement alerté, mais le directeur de la Sogas continuait à faire fi de la réglementations qui régit notre pays », a-t-il soutenu à sa sortie du temple de Thémis.



Oumar Dramé et ses camarades espèrent que justice se fera dans ce dossier. L’intersyndicale entend dérouler d’autres actions. Elle a dans la foulée annoncé une pétition pour réclamer le départ du directeur de la Sogas.



« Nous demandons à la population de soutenir l’action du secteur primaire. Nous invitons aussi les associations des consommateurs à réagir », a-t-il conclu.