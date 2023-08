Goudomp (Sédhiou) : « La décision du Président Macky Sall a été courageuse, réfléchie et historique… » (Dr Idrissa Baldé, maire de Niagha)

Comment les populations et les militants de votre commune ont accueilli la décision du Président Macky Sall de ne pas solliciter un nouveau mandat en 2024 ?



« Merci de me donner l’occasion de m’exprimer sur cette situation surtout au sortir d’une réunion politique avec les responsables de l’APR et de BBY de ma commune. Il faut d’abord relever que la décision du Président Macky Sall a été courageuse, réfléchie et historique. Elle a été diversement accueillie par les populations et les militants. D’ailleurs, toutes les personnes qui souhaitaient voir Macky Sall encore à la tête de l’État ont été déçues. Celles qui pensaient qu’il n’allait pas tenir sa parole ont été aussi surprises et surtout l’opposition qui faisait de cette éventuelle candidature un fond de campagne a été désorientée. Après ces différentes émotions, tout le monde est réconforté et cette décision est saluée par tout le peuple sénégalais et à travers le monde. Macky Sall vient de redorer le blason de pionnier de la démocratie au Sénégal et par la même occasion, il a procuré un élan de sympathie pour sa personne et sa formation politique. Ainsi, il vient ragaillardir notre fierté de militant politique. »

Quelle lecture vous faites de cette longue attente pour le choix du candidat de BBY ? Quelles sont vos attentes sur les critères du choix ?

« Avec les militants venus nombreux à cette rencontre, j’ai expliqué toute la sagesse qui entoure cette longue attente. D’une part, il est question de trouver un digne successeur au Président Macky Sall. D’autre part, il est souhaitable de faire un choix inclusif. Autrement dit, la confiance que nous militants avons donnée au Président Macky Sall lui impose de choisir un homme d’État capable de poursuivre la mise en œuvre du PSE. »





À l'issue du choix du futur candidat de votre coalition, quelle posture adopterez-vous ?



« Au lendemain du discours à la Nation du Président Macky Sall, nous maires de la mouvance présidentielle avons réaffirmé notre alignement derrière le choix du Président Macky Sall. Depuis, nous continuons à élargir ce groupe de maires. Cette posture politique est également discutée avec d’autres responsables du camp présidentiel dans les régions, dans les départements et dans les communes. Autrement dit, l’APR et les alliés sont en train de créer des bastions solides et larges pour le futur candidat. »



Aujourd'hui est-ce-que les populations vont s'aligner sur votre position pour le choix du candidat ?



« Après le discours du Président Macky Sall, les populations, après l’onde de choc, étaient dans l’attente de leurs responsables. Il ne faut pas oublier la confiance qui existe entre nous maires et les populations qui nous ont élus. C’est cette confiance qui autorise à penser que les populations, après les explications des leaders ont fini de s’aligner sur nos positions. Ce bloc constitué est notre base politique. »



Quelles sont les attentes des populations ?



« Dans la commune de Niagha, comme partout ailleurs, les populations attendent impatiemment la poursuite des réalisations issues du PSE. Ainsi, nous voulons que l’électrification, l’hydraulique, les routes, les pistes de productions, les ponts, les services sociaux de base continuent à désenclaver les territoires, à améliorer le cadre de vie des populations, que l’éducation et la santé soient accessibles à tous. Dans cette optique, nous souhaitons que l’emploi des jeunes soit poursuivi intelligemment et que la paix sociale soit rétablie pour un Sénégal Émergent. En ce sens, les populations attendent que nous, responsables politiques, puissions discuter dans les meilleurs délais avec le candidat choisi par le président Macky Sall pour poursuivre l’équité territoriale et la justice sociale… »