Goudomp: Le Président Macky Sall lance la construction de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté pour près d’un milliard de francs CFA

Dans le cadre de la tournée économique à Sédhiou, le président de la République Macky Sall a procédé à la pose de la première pierre de la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté du département de Goudomp. Une infrastructure moderne d’un coût de près d’un milliard de franc CFA et disposant de toutes les commodités. Elle concentrera un ensemble de services adaptés aux besoins, aspirations et attentes des jeunes.



D’après le chef de l’Etat qui a lancé les travaux de ce bâtiment en faveur de la jeunesse, cette maison de la jeunesse et de la citoyenneté sera un cadre privilégié de rencontres, d’échanges, de loisirs, de formation et d’éducation civique des jeunes en vue de mieux valoriser leur engagement au service de la Nation.