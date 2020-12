Gorom 1 / Atelier sur le Changement Climatique : « Il s’agit pour nous d’avoir de jeunes militants de la cause climatique... » (Khady Fall Tall , Pdte AFAO)

L’urgence du changement climatique concerne le monde entier, particulièrement le continent africain même si elle n’est pas pollueuse.



Selon Khady Fall Tall, la présidente de l’AFAO qui est venue présider la cérémonie officielle de l’atelier qui porte sur cette thématique, « vous avez vu tout ce qu’on a comme inondation, désertification, avancée de la mer, la désarticulation du cycle pluviométrique qui menace la stabilité agricole et la nutrition dans le monde… »



Ainsi la CEDEAO avec l’appui d’ONG, a impliqué les femmes et les jeunes dans la gestion de cette problématique. Des ateliers vont réunir ces derniers qui viennent des différents pays de cet espace pour discuter, échanger sur cette question durant des jours au Sénégal, a-t-elle fait savoir.



« Il s’agit pour nous d’avoir de jeunes militants de la cause climatique. Nous voyons même que la migration clandestine qui a tout récemment touché notre pays, est un sujet qui ne peut pas attendre. Nous devons nous lever pour investir notre jeunesse et trouver l’adaptation qu’il faut pour régler ce problème… », dira-t-elle. C’était en marge d’un atelier organisé au centre d’incubation de Gorom 1 du 1er au 4 décembre 2020.